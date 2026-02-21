Emiten alertas por altas temperaturas, incendios y tormentas eléctricas en el sur: estas son las zonas afectadas / Getty Images

Pese a que febrero está por llegar a su fin, el verano aún no termina. De hecho, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) anunció que hay tres alertas relacionadas al calor en el sur de Chile.

Según lo comunicado por el organismo, hay alerta temprana preventiva por altas temperaturas, riesgo de incendios forestales y tormentas eléctricas para este sábado 21 de febrero.

¿Cuáles son las zonas con alertas?

De acuerdo con lo comunicado por Senapred, toda la región de La Araucanía se encuentra bajo alerta durante este sábado 21 de febrero.

Para esta jornada se esperan hasta 34°C en diversas zonas de la región de La Araucanía. Esto, acompañado de ráfagas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora, serían un factor que favorecería la rápida expansión del fuego en caso de registrarse nuevos focos de incendios en la zona.

Adicionalmente, se mantiene una alerta por tormentas eléctricas en los sectores cordilleranos y precordilleranos de la región de La Araucanía. Dicho fenómeno, podría venir acompañado de inestabilidad atmosférica y descargas eléctricas, según anunció Senapred.

El director regional de Senapred, Ian Gorayeb, recomendó “evitar a toda costa el uso del fuego, especialmente la quema de basura, de rastrojo, del pica pica u otros. Evitar el uso de maquinaria que puedan saltar chispas como las galleteras, como las desglosadoras".

“Si tenemos que salir al exterior en estas horas de mayor temperatura, primero evitarlo, pero si es necesario, con gorro, con ropa adecuada, protector solar e hidratación”, cerró la autoridad.