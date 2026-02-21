;

Emiten alertas por altas temperaturas, incendios y tormentas eléctricas en el sur: estas son las zonas afectadas

Desde Senapred anunciaron las tres alertas para este sábado 21 de febrero. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Matías Gallegos

Emiten alertas por altas temperaturas, incendios y tormentas eléctricas en el sur: estas son las zonas afectadas

Emiten alertas por altas temperaturas, incendios y tormentas eléctricas en el sur: estas son las zonas afectadas / Getty Images

Pese a que febrero está por llegar a su fin, el verano aún no termina. De hecho, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) anunció que hay tres alertas relacionadas al calor en el sur de Chile.

Según lo comunicado por el organismo, hay alerta temprana preventiva por altas temperaturas, riesgo de incendios forestales y tormentas eléctricas para este sábado 21 de febrero.

Revisa también:

ADN

¿Cuáles son las zonas con alertas?

De acuerdo con lo comunicado por Senapred, toda la región de La Araucanía se encuentra bajo alerta durante este sábado 21 de febrero.

Para esta jornada se esperan hasta 34°C en diversas zonas de la región de La Araucanía. Esto, acompañado de ráfagas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora, serían un factor que favorecería la rápida expansión del fuego en caso de registrarse nuevos focos de incendios en la zona.

Adicionalmente, se mantiene una alerta por tormentas eléctricas en los sectores cordilleranos y precordilleranos de la región de La Araucanía. Dicho fenómeno, podría venir acompañado de inestabilidad atmosférica y descargas eléctricas, según anunció Senapred.

El director regional de Senapred, Ian Gorayeb, recomendó “evitar a toda costa el uso del fuego, especialmente la quema de basura, de rastrojo, del pica pica u otros. Evitar el uso de maquinaria que puedan saltar chispas como las galleteras, como las desglosadoras".

“Si tenemos que salir al exterior en estas horas de mayor temperatura, primero evitarlo, pero si es necesario, con gorro, con ropa adecuada, protector solar e hidratación”, cerró la autoridad.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad