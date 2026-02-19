Festival de Viña 2026: ¿Cuándo es la Gala, qué famosos asisten y cómo ver en vivo? / Agencia Uno

Ya estamos en la cuenta regresiva para que inicie una nueva edición del Festival de Viña 2026, pero antes de que los artistas se suban al escenario de la Quinta Vergara, se llevará a cabo la tradicional Gala.

La 15° edición de la Gala se llevará a cabo este viernes 20 de febrero en el Sporting Club de la Ciudad Jardín y cuenta con más de 100 celebridades invitadas.

En esta ocasión, el evento contará con la conducción de Tonka Tomicic, entrevistas de José Antonio Neme, comentarios de moda de Marcelo Marocchino y con Florencia Vial recibiendo las impresiones de los invitados.

Dónde ver en vivo la Gala y el listado de famosos invitados

La Gala del Festival de Viña 2026 se transmitirá este viernes 20 de febrero a través de Mega a partir de las 21:00 horas. Adicionalmente, lo que no se vea en televisión, se podrá ver online en el canal Mega Oficial en YouTube, quienes tendrán cobertura del evento desde las 20:00 horas.

Según informó la señal televisiva, los confirmados para la Gala de Viña 2026 son los siguientes: