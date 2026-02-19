Festival de Viña 2026: ¿Cuándo es la Gala, qué famosos asisten y cómo ver en vivo?
Más de 100 celebridades desfilarán por los 900 metros de alfombra roja en el Sporting Club de la Ciudad Jardín.
Ya estamos en la cuenta regresiva para que inicie una nueva edición del Festival de Viña 2026, pero antes de que los artistas se suban al escenario de la Quinta Vergara, se llevará a cabo la tradicional Gala.
La 15° edición de la Gala se llevará a cabo este viernes 20 de febrero en el Sporting Club de la Ciudad Jardín y cuenta con más de 100 celebridades invitadas.
En esta ocasión, el evento contará con la conducción de Tonka Tomicic, entrevistas de José Antonio Neme, comentarios de moda de Marcelo Marocchino y con Florencia Vial recibiendo las impresiones de los invitados.
Revisa también:
Dónde ver en vivo la Gala y el listado de famosos invitados
La Gala del Festival de Viña 2026 se transmitirá este viernes 20 de febrero a través de Mega a partir de las 21:00 horas. Adicionalmente, lo que no se vea en televisión, se podrá ver online en el canal Mega Oficial en YouTube, quienes tendrán cobertura del evento desde las 20:00 horas.
Según informó la señal televisiva, los confirmados para la Gala de Viña 2026 son los siguientes:
- Coté López y su novio, Lucas Lama.
- Pamela Díaz.
- Luis Jiménez.
- Kel Calderón.
- Fran Virgilio.
- Marlen Olivari y su esposo, Luciano Marocchino.
- Kidd Voodoo.
- Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.
- Josefina Montané y Pedro Campos.
- Emilia Dides y Sammis Reyes.
- Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat.
- Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt.
- Américo.
- Priscilla Vargas y José Luis Repenning.
- Kika Silva.
- Fátima Bosch, actual Miss Universo.
- Inna Moll.
- Tita Ureta.
- César Campos.
- Cony Capelli.
- Carolina Arregui y Mayte Rodríguez.
- Martín Cárcamo.
- Blu Dumay y María Alberó.
- Kenita Larraín.
- Millaray Viera.
- Nico Ruiz.
- Gala Caldirola.
- Eduardo Fuentes.
- Pamela Leiva.
- Belén Mora y Toto Acuña.
- Daniel Fuenzalida.
- Vesta Lugg.
- Nicole Moreno.
- Ignacia Michelson.
- Fran Maira.
- Sinaka.
- Skarleth Labra.
- Power Peralta.
- Daniela Aránguiz.
- Jean Philippe Cretton.
- Akemi Nakamura.
- Furia Scaglione.
- Luis Mateucci.
- Paloma Fiuza.
- Fernando Solabarrieta.
- Carla Ochoa.
- Jaime Leyton.
- Diego Muñoz.
- Pablo Chill-e.
- Nicole.
- Sigrid Alegría y Los Claveles.
- Francisca Crovetto.
- Kike Morandé y el elenco de Detrás del Muro.
- Marcelo Marocchino.
- Roberto Cox.
- Mauricio Medina.
- Eugenia Lemos y su pareja, Matías Kosznik.
- Mafe Bertero.
- Pancha Merino.
- Karla Melo.
- Marcelo Díaz.
- Cota Castelblanco.
- Jacinta Rodríguez.
- Magdalena Müller.
- Francisco Puelles.
- Vivianne Dietz.
- Simón Pesutic.
- Daniela Ramírez.
- Claudio Castellón.
- Julieta Bartolomé.
- Diego Muñoz.
- Fernando Godoy.
- Princesa Alba.
- Soulfia.
- Katteyes.
- Q_ARE.
- Paola Troncoso.
- Beto Espinoza.
- Patricio Fuentes.
- Sandra Donoso.
- Scarleth Ahumada.
- Julio Jung Jr.
- Miguelito.
- Ignacia Fernández.
- Constanza Santa María.
- Rodrigo Sepúlveda.
- Gonzalo Ramírez.
- Florencia Vial.
- Jaime Leyton.
- Alejandro Sepúlveda.
- Daniel Silva.
- Karim Butte.
- Maribel Retamal.
- Luis Ugalde.
- Marianne Schmidt.
- Matteo Bocelli.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.