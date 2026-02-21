;

“Llevo la mitad de la vida en esto”: Rafael Araneda sorprende al revelar que padece enfermedad autoinmune

El animador del Festival de Viña 2026 confesó que vive con un diagnóstico médico hace 25 años.

En la antesala de lo que será su décima conducción del certamen viñamarino, Rafael Araneda sorprendió al revelar un aspecto íntimo de su salud.

Durante la gala previa al Festival de Viña del Mar 2026, el comunicador confesó que convive con una enfermedad autoinmune desde hace 25 años, una noticia que había mantenido bajo reserva hasta ahora.

Según detalló el propio Rafael Araneda, la enfermedad con la que convive afecta directamente a su tiroides.

La enfermedad autoinmune de Rafael Araneda

El testimonio surgió cuando se le consultó por algunas rutinas de preparación que han llamado la atención. El animador explicó que ha incursionado en el uso del frío extremo como parte de un enfoque integral para tratar su patología.

“Lo del hielo en la tina lo hago desde hace un tiempo por una terapia. Tengo una enfermedad autoinmune, de hace muchos años, es mi tiroides”, manifestó el animador en diálogo con Página 7.

En ese sentido, Rafael Araneda detalló que “esto fue hace 25 años. Llevo la mitad de la vida en esto. Veo que mi solución ha sido que el médico me aumente la dosis; entonces, cuando empiezas a leer y a aprender, te das cuenta de que en una de esas es bueno buscar terapias alternativas y en eso estoy".

