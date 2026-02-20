“Uno de los mejores centros comerciales que he visto en cualquier lugar”: canadiense alucina con el MUT en Santiago

Un turista canadiense quedó maravillado luego de visitar por primera vez el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en la comuna de Las Condes. De hecho, se atrevió a decir que es uno de los mejores centros comerciales que ha visitado en su vida.

Se trata del canadiense Adam James, quien hace un par de semanas compartió un video en su cuenta de YouTube relatando su experiencia visitando Chile.

En el registro con más de 18 mil reproducciones, el norteamericano graba desde su entrada hasta su salida del MUT. En primera instancia, lo comparó con un mercado de Chelsea, municipio de Canadá. “Es un poco como un mercado de Chelsea. Definitivamente es el lugar para estar”, expresó.

Tras ello, el extranjero recorrió la zona gastronómica y quedó estupefacto. “Todos los quesos y frutas orgánicas. Es muy impresionante, estoy muy impresionado”, mencionó.

Fue en ese sector que el canadiense compró un sándwich y al probarlo dijo que “está realmente sabroso, caliente, crujiente por fuera, me gusta eso. Vamos Chile”.

“Mi nueva ciudad favorita en toda Sudamérica”

Luego de haber recorrido las tiendas y distintos sectores dentro del MUT, James salió del centro comercial para dar su opinión final del recinto de Las Condes.

“Qué centro comercial tan fantástico, es uno de los mejores que he visto en cualquier lugar realmente. Es aparentemente nuevo”, comentó James.

Por último, el turista canadiense cerró su registro indicando: “Me despido de Santiago, me voy por la mañana. De verdad, de verdad que no quiero irme, me gusta mucho este lugar. Mi nueva ciudad favorita en toda Sudamérica, y eso que he visitado unas cuantas”.