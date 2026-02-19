Luto en el cine y el espectáculo: fallece querido actor de Grey’s Anatomy, Eric Dane, a los 53 años

Luto en el espectáculo internacional. Este jueves diversos medios internacionales reportaron la muerte de Eric Dane a los 53 años.

El actor recordado por interpretar al Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy falleció luego de una larga batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Según informó el sitio TMZ, el actor falleció en el hospital de Los Ángeles y estaba acompañado por su esposa, hijos y familiares más cercanos.

Sloan participó en producciones como Euphoria, Casado con Hijos, Los años maravillosos y Salvados por la campana.

Su última participación fue en la serie Countdown donde interpretó al agente Nathan Blythe, la cual se puede disfrutar en Amazon Prime.