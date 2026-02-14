;

Conejos se multiplican en terreno de Las Condes y generan alerta ambiental

Vecinos valoran su presencia como atractivo familiar, pero expertos advierten sobre el riesgo ecológico de una población que ya suma cientos de ejemplares.

Verónica Villalobos

Conejos se multiplican en terreno de Las Condes y generan alerta ambiental

Santiago

En la intersección de Visviri con Alonso de Camargo, en Las Condes, un terreno eriazo se transformó en el hogar de cientos de conejos que desde hace años conviven con la comunidad. El espacio, perteneciente a la familia Gandarillas y donde se proyectaron desarrollos inmobiliarios que no se concretaron, se convirtió en un hábitat ideal para la especie.

Según el municipio, no existen denuncias formales por la presencia de los animales. Por el contrario, el lugar se volvió un punto habitual de visita para familias que acuden con niños a observarlos. Incluso vecinos y feriantes les llevan zanahorias, lechugas y otras verduras, práctica que ha favorecido su permanencia y reproducción sostenida.

Sin embargo, la mirada técnica es distinta. Fernando Mardones, veterinario y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, advirtió que se trata de una especie introducida. “Pueden generar plagas, y tiene una serie de consecuencias porque desplazan a otras especies que pueden ser endémicas”, señaló.

Revisa también

ADN

El experto agregó que “Cada vez que las poblaciones de conejos crecen y tienen estas densidades, terminan por afectar el ecosistema en general. Eso hay en muchos casos, sobre todo en islas, en diferentes partes, digamos, donde estas poblaciones crecen sin control”. En esa línea, enfatizó que “No debiera dárseles alimento. Es el equivalente a tener perros o gatos, que la gente les da comida y también tienen la posibilidad de crecer descontroladamente”.

El fenómeno responde a la biología del Oryctolagus cuniculus, el conejo europeo introducido en Chile con fines productivos. Con alta tasa reproductiva, dieta flexible y escasa presencia de depredadores naturales en zonas urbanas, la especie encuentra condiciones óptimas para expandirse rápidamente, instalando un debate entre su apariencia encantadora y el impacto ambiental que podría provocar a largo plazo.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad