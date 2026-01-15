De los creadores del MUT: así es su nuevo proyecto en Las Condes con comercio, viviendas y a pasos del Metro

Esta semana Indesa, compañía ligada a la plataforma empresarial STARS Companies, y Territoria, firma detrás del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), anunciaron el desarrollo de un nuevo proyecto inmobiliario en la comuna de Las Condes, en Santiago.

La iniciativa plantea una construcción que integrará viviendas, oficinas y comercio en dos edificios. El proyecto se ubicará en la intersección de las avenidas Apoquindo, Manquehue y Alonso de Córdova, a solo pasos de la estación Manquehue de la Línea 1 del Metro.

Según se informó el jueves, con los permisos de edificación ya aprobados, el proyecto iniciará sus faenas de excavación el primer semestre de este año y estima su entrega en el segundo semestre de 2030.

Indesa aportará el terreno y asumirá un un rol estratégico en la dirección de la obra. En paralelo, Territoria será el desarrollador y socio de la idea.

“Compartimos la visión de ser un aporte al desarrollo urbano y a la calidad de vida de las personas, para así contribuir al progreso del país”, destacó Sebastián Ibáñez Atkinson, presidente de Indesa.

“Este anuncio representa el desafío de pensar espacios únicos en una importante ubicación de Santiago, con el objetivo de profundizar una idea de ciudad en la que creemos: espacios integrados que potencian la vida de barrio y el bienestar de las personas”, dijo Ignacio Salazar, gerente general de la compañía que también está detrás de Nido Lucía, Campus Santander y la reconversión de la Bolsa.