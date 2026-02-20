Sin espacio en la Liga de Primera: los torneos a los que Mauricio Isla podría ir para continuar su carrera

Mauricio Isla no encontró equipo en la Primera División chilena y su futuro, tras salir de Colo Colo, sigue siendo una interrogante.

El lateral derecho de 37 años no fue tenido en cuenta por los elencos de la Liga de Primera, y ahora sus opciones en el mercado de pases comienzan a agotarse, aunque aún tiene posibles destinos en el país y el extranjero.

Una de las competencias a la que podría arribar el “Huaso” es la Primera B, cuyo mercado cierra el jueves 12 de marzo, 24 horas antes del arranque de la cuarta fecha del torneo.

Si no quiere jugar en la categoría de plata, entonces el bicampeón de América deberá volver a salir al extranjero, donde todavía hay varias ligas que mantienen abierto su libro de pases.

Ligas americanas que tiene su mercado abierto

Uruguay: 25 de febrero

• Brasil: 3 de marzo

• Colombia: 6 de marzo

Argentina: 10 de marzo (jugadores libres)

• Perú: 15 de marzo

• Bolivia: 20 de marzo

Estados Unidos: 26 de marzo

• Ecuador: 29 de marzo