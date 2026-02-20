;

¿Simbiosexual? La nueva forma de relacionarse que estaría siendo tendencia en las personas, según estudio

“Necesitamos repensar la naturaleza de la atracción”, señalaron desde la Universidad de Seattle, en Estados Unidos.

Sebastián Escares

En el ámbito de la sexualidad humana, cada vez son más las nuevas formas que describen la manera en que se relacionan las personas.

Bajo ese contexto, un estudio dio a conocer un novedoso término que cada vez estaría siendo más tendencia entre las personas: la simbiosexualidad.

Se trata de un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Seattle, publicado en Archives of Sexual Behavior, quienes describieron el término simbiosexual.

¿Qué es ser simbiosexual?

El análisis define la simbiosexualidad como una “atracción hacia la energía, la multidimensionalidad y el poder compartido entre las personas en las relaciones”.

En ese sentido, una persona se identifica como simbiosexual cuando experimenta atracción hacia dos o más personas que ya tienen una relación o vínculo preexistente entre ellas.

La investigación reveló que un gran grupo de participantes ha sentido atracción romántica y sexual por la sinergia de una tercera persona. La Dra. Sally Johnston, profesora adjunta de antropología y que formó parte del estudio, afirmó que “hay una población diversa de personas que experimentan atracción simbiótica, una atracción por la energía, la multidimensionalidad y el poder compartido entre las personas en las relaciones“.

De hecho, descubrió que había 145 informes de participantes que manifestaron haber tenido un sentimiento de atracción hacia las parejas en lugar de hacia los individuos en la relación.

“Necesitamos repensar la naturaleza de la atracción y el deseo humanos como experiencias exclusivamente individuales", aseveró Johnston.

