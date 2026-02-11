¿Qué es el pegging? La práctica sexual que puede ser un tabú y que proporciona múltiples beneficios, según experta / Getty Images

Cuando las personas mantienen relaciones sexuales, suelen innovar con una serie de nuevas posiciones o técnicas con el objetivo de experimentar más placer.

Entre todas las prácticas sexuales, hay una en particular que puede ser un tabú, pero que genera una serie de beneficios para quienes la practican: se trata del “pegging”.

Beti Badia, psicóloga y sexóloga española de Platanomelón, en un registro compartido en YouTube explicó en qué consiste el pegging.

¿Qué es el pegging?

La especialista describió que el pegging consiste en la “práctica sexual en la que una mujer penetra analmente a un hombre con un juguete sexual colocado en un arnés”.

Esta, “se basa en la estimulación del punto P que está situado en la próstata masculina”, ahondó. Para localizar la zona con exactitud, la sexóloga explica que al introducir un dedo por el ano en dirección hacia el pene, se encuentra a unos cinco centímetros en el interior. En esa ubicación, se describe la presencia de un pequeño bulto del tamaño de una nuez, que es donde se halla la próstata.

Los beneficios del pegging

Por otro lado, Badia detalló que el pegging proporciona una serie de beneficios. Entre ellos, “proporciona mucho placer. La estimulación del punto P, que está entre el ano y los testículos, es extremadamente placentera y proporciona unos orgasmos asombrosos”, indicó.

Además, el pegging ayudaría a las personas a salir de la rutina sexual. “Probar cosas nuevas estimula la transmisión de dopamina, un neurotransmisor que tiene un papel muy importante en la excitación sexual”, sostuvo la especialista.

“Mejora la conexión con tu pareja sexual. Comunicarse, compartir fantasías sexuales y ponerlas en práctica ayuda a que la relación sea positiva y sana”, agregó la experta.