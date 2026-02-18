;

¿Coincides? Estudio revela cuántas veces se enamoran las personas a lo largo de la vida

Una investigación analizó datos de 10.036 adultos solteros de entre 18 y 99 años de Estados Unidos para dar con la respuesta.

Sebastián Escares

Si hay un tema del que siempre se ha conversado en las distintas generaciones, tiene que ver con el amor y las veces que se enamoran las personas.

Si bien la cantidad de veces que el amor toca la puerta puede variar según la persona, sí existiría un promedio. De hecho, un estudio dio a conocer con qué frecuencia se enamoran las personas a lo largo de su vida.

Se trata de una investigación realizada por el Kinsey Insitute de Indiana en Estados Unidos, publicada en Interpersona, en donde se analizaron datos de 10.036 adultos solteros de entre 18 y 99 años para dar con la respuesta.

¿Con qué frecuencia se enamoran las personas?

Las personas que participaron de la encuesta eran de diversas edades, género y preferencia sexual. En tanto, los resultados, arrojaron que las personas se enamoran en promedio 2,05 veces a lo largo de su vida, es decir, dos veces.

Un 14,2% de los participantes del estudio indicaron que nunca sintieron amor pasional en su vida. Un 30% afirmó haberlo experimentado dos veces, mientras que el 28% lo ha vivido solamente una vez en la vida. En tanto, solamente el 11% dijo que se ha enamorado más de cuatro veces.

El informe apunta a que los hombres heterosexuales experimentaron más experiencias de amor pasional que las mujeres heterosexuales. Mientras ellos alcanzan un promedio de 2,21 vivencias, ellas registran 1,93.

Por otro lado, el 51% de los encuestados asegura sentirse presionado para encontrar el amor, mientras que el 73% considera que las redes sociales han creado estándares poco reales sobre las relaciones de pareja.

