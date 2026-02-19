“Un loco estaba afilando la punta para apuñalarme”: youtuber italiano expone peligroso episodio vivido en Chile

El creador de contenido conocido como “Zazza el italiano” acaba de revelar un peligroso momento que atravesó en una de sus visitas a Chile mientras grababa para su canal de YouTube.

Mediante una conversación en el podcast “The Wild Project”, Zazza le contó al youtuber español Jordi Wild su experiencia visitando lugares en donde se consume pasta base en nuestro país.

“Me contacto ahí con un rapero, estamos en Santiago la capital y me cuenta de una zona que es muy famosa para la pasta base. Llego ye efectivamente hay cuatro calles con puntos de venta de droga y personas que consumen”, partió contando.

Fue ahí en ese contexto que dialogó con una mujer que le contó que estaba encantada de vivir en la calle. “Es maravilloso porque tiene hijos y les tocaba los cojones (y los molestaba)”, le comentó la mujer al europeo.

“Me llaman mis contactos diciéndonos que tenemos que irnos”

Mientras conversaba con más personas que estaban en el lugar “me llaman mis contactos diciéndome que tenemos que irnos rápido porque estaba llegando gente sabiendo que yo estaba ahí grabando para hacernos daños”, detalló.

“Mientras yo estoy grabando esta entrevista, hay al lado un loco que está con un desatornillador haciéndole la punta (afilándolo) para apuñalarme”, reveló.

En ese sentido, el youtuber dijo que “mientras lo estaba mirando a él estaba conversando con las personas, en plan si se acerca ahora vamos a ver qué tal. El problema es que estábamos en una calle cerrada, entonces hay que ver cómo sales de ahí”, relató.

De todas formas, en el podcast Zazza el italiano comentó que “Chile es un país muy seguro (...) Las personas se parecen mucho a nosotros como cultura y como apariencia”.