;

“Se ve débil...”: el ácido chiste sobre Américo que Coronel Valverde lanzó en el Festival de Limache 2026

El integrante del podcast El Sentido del Humor bromeó con su baja de peso y aprovechó la instancia para mencionar al cantante de cumbia, quien ha protagonizado noticias recientemente debido a su separación de Yamila Reyna.

Javier Méndez

“Se ve débil...”: el ácido chiste sobre Américo que Coronel Valverde lanzó en el Festival de Limache 2026

Durante la noche del jueves, Marcelo “Coronel” Valverde fue el encargado de hacer reír al público en el Festival de Limache 2026.

El integrante del podcast El Sentido del Humor logró conectar con una buena parte de la audiencia gracias a una rutina que se extendió por cerca de media hora.

Ahí, un tema obligado fue su baja de peso, recordando que en 2024 se sometió a un bypass gástrico para mejorar su estado de salud, aprovechando para lanzar un ácido chiste sobre Américo.

Estoy preocupado. Me operé, ahora estoy en mi peso ideal, pero no puedo controlar cuánto más puedo bajar de peso", describió.

“Me preocupa que en algún momento alguien me pregunte: ‘Oye Marcelo’ ¿y tú por qué te operaste?’ y yo decir: ‘Por salud’ y verme como Américo“, lanzó.

Revisa también:

ADN

Un “Oooh” generalizado fue la respuesta del público. “Pero digámoslo, Américo es ariqueño igual que yo, nos damos cuenta. Está flaco, se ve débil. Más que Américo, anémico le digo yo. Ya no levanta ni la mano”, continuó, desatando las risas.

“Igual, hace poco terminó con su pareja. Tan linda pareja que hacían. Quién iba a pensar que esa relación iba ‘a morir’”, soltó el exponente del stand up nacional.

ADN

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad