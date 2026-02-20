“Se ve débil...”: el ácido chiste sobre Américo que Coronel Valverde lanzó en el Festival de Limache 2026

Durante la noche del jueves, Marcelo “Coronel” Valverde fue el encargado de hacer reír al público en el Festival de Limache 2026.

El integrante del podcast El Sentido del Humor logró conectar con una buena parte de la audiencia gracias a una rutina que se extendió por cerca de media hora.

Ahí, un tema obligado fue su baja de peso, recordando que en 2024 se sometió a un bypass gástrico para mejorar su estado de salud, aprovechando para lanzar un ácido chiste sobre Américo.

“Estoy preocupado. Me operé, ahora estoy en mi peso ideal, pero no puedo controlar cuánto más puedo bajar de peso", describió.

“Me preocupa que en algún momento alguien me pregunte: ‘Oye Marcelo’ ¿y tú por qué te operaste?’ y yo decir: ‘Por salud’ y verme como Américo“, lanzó.

Un “Oooh” generalizado fue la respuesta del público. “Pero digámoslo, Américo es ariqueño igual que yo, nos damos cuenta. Está flaco, se ve débil. Más que Américo, anémico le digo yo. Ya no levanta ni la mano”, continuó, desatando las risas.

“Igual, hace poco terminó con su pareja. Tan linda pareja que hacían. Quién iba a pensar que esa relación iba ‘a morir’”, soltó el exponente del stand up nacional.