Cobresal anuncia un nuevo refuerzo tras el cierre del libro de pases: viene de Argentina

El cuadro “minero” se reforzó con el delantero argentino Franco Frías.

Daniel Ramírez

Cobresal anuncia un nuevo refuerzo tras el cierre del libro de pases: viene de Argentina / ALEX CASTILLO /AGENCIAUNO

Anoche se cerró el libro de pases en la Primera División y Cobresal alcanzó a meter un último fichaje. Este viernes, el cuadro “minero” anunció la incorporación del delantero argentino Franco Frías.

“Estamos muy felices de anunciar el arribo de Franco Frías, proveniente de Rosario Central. Llega en calidad de préstamo desde el gigante de Rosario”, señaló el club norteño en sus redes sociales.

Durante la temporada 2025, el ariete de 23 años vistió la camiseta de Sarmiento de Junín, donde marcó gol y entregó una asistencia.

“Chipi” Frías cuenta con una experiencia previa en el fútbol chileno. En 2024 defendió los colores de Unión Española, donde tuvo una destacada cuota goleadora: anotó 11 goles entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile.

