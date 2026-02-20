Por allá en 2021, la Universidad Católica era el tricampeón del fútbol chileno y trajo a un connotado Gustavo Poyet para ir por el tetracampeonato, algo que consiguieron, pero sin el uruguayo en la banca.

Esto porque el exjugador charrúa partió a mitad de temporada, luego de una serie de malos resultados y en medio de las críticas de los hinchas. Finalmente, fue Cristian Paulucci quien tomó el interinato y alzó el cuarto torneo consecutivo de los cruzados.

En una reciente entrevista con el periodista Rodrigo Rea, Poyet se refirió a esos meses que estuvo en la UC, donde reveló el motivo que lo llevó a salir del cuadro precordillerano.

“No es una prioridad volver a Sudamérica. Yo, cuando fui a Católica, que siempre estaré agradecido, porque tuve seis meses muy buenos ahí, fue por un tema muy personal. Yo quería ayudar al fútbol uruguayo con mi experiencia en Europa, pero la respuesta siempre era que no había dinero. Pero yo no hablaba de dinero, hablaba de organización”, comenzó diciendo el entrenador sobre su arribo a Chile.

“Casi fui a Peñarol, después terminé en Católica. Fue algo mío, dije: ‘voy a intentar hacer lo que no me dejaron’, y tenían razón, porque las condiciones no estaban. En Católica tenía cinco jugadores Sub 21 que eran muy buenos y la base del equipo eran mayores de 32”, agregó.

Acerca de cómo se gestó su salida del club, admitió: “Arranqué excepcional, ganando la Supercopa perdiendo 2 a 0 y dándolo vuelta, un espectáculo. Pasamos la fase de grupos de Libertadores por primera vez en 10 años y hubo un momento en que perdimos un par de partidos y le dije al presidente que creía que necesitábamos un cambio".

“Le dije al presidente que ‘o traemos tres jugadores y echamos a tres del plantel que no lo van a hacer, o me voy yo’ y decidí irme; se quedó el que estaba ahí (Paulucci) y ganaron la liga”, sentenció Poyet.