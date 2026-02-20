Con ajustes de nombres: la formación de la UC para enfrentar a Coquimbo Unido / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad Católica desarrolló este viernes su último entrenamiento en San Carlos de Apoquindo con miras al partido de mañana sábado, ante Coquimbo Unido.

Tras la caída ante Cobresal en El Salvador, Daniel Garnero apuntó a trabajar variantes para volver a los triunfos.

Así las cosas, el gran damnificado será Jimmy Martínez, quien no convenció en torno a su manejo en el mediocampo.

El ex Huachipato será reemplazado en el centro de la cancha por Cristian Cuevas, lo que a su vez llevará al regreso a la titularidad, como lateral izquierdo, de Eugenio Mena.

A eso se suma también que habrá una modificación en el costado derecho de la zaga, con la arremetida de Bernardo Cerezo en desmedro de Tomás Asta-buruaga.

Con todo esto, la formación de la UC para medirse ante Coquimbo Unido será con Vicente Bernedo en portería; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en defensa; Gary Medel y Cristián Cuevas en mediocampo; Matías Palavecino en mediocampo; dejando en ataque a Pablo Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani.