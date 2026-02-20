Atención clubes chilenos: esta es la fecha del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana

La Copa Libertadores inició su acción hace un par de semanas con la disputa de las fases previas, donde los equipos buscan su lugar en la fase de grupos.

En el caso de los clubes chilenos, Huachipato y O’Higgins partieron desde las rondas preliminares. Los “acereros” deberán remontar la llave ante Carabobo de Venezuela para avanzar a la última instancia previa, mientras que los rancagüinos tendrán que sostener su ventaja ante Bahía de Brasil.

Cabe destacar que, si ambos avanzan, tendrán asegurada su participación en la Copa Sudamericana. Sin embargo, todavía deberán superar otra llave para acceder a la competencia final de la “Gloria Eterna”.

En el caso de la Copa Sudamericana, recién se jugarán los duelos previos la semana del 3 de marzo, donde Universidad de Chile se enfrentará a Palestino y Cobresal se verá las caras con Audax Italiano. Quienes resulten vencedores avanzarán a la fase de grupos del torneo.

¿Cuándo es el sorteo de las fases de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana?

Este viernes, la Conmebol confirmó que los sorteos de la fase de grupos de ambas competencias se realizarán el jueves 19 de marzo en Paraguay, en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, a partir de las 20:00 horas.