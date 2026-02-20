Este viernes, San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz le dieron el vamos a la Primera B 2026 con un empate 1-1 en el norte del país.

En el Estadio Carlos Dittborn, fueron los de la Región de O’Higgins los encargados de abrir la cuenta con un auténtico golazo. Felipe Orellana (22′) sacó un potente zapatazo en un tiro libre desde el sector izquierdo.

Los locales consiguieron igualar las acciones antes del final del primer tiempo con un tanto de su goleador Felipe Melivilú (44′), que solo tuvo que empujar el balón tras una buena asociación de Gonzalo Reyes con Nahuel Donadell.

Pero en la segunda mitad las cosas se pusieron totalmente cuesta arriba para los ariqueños, ya que en los últimos 20 minutos del encuentro se quedaron con nueve futbolistas por las expulsiones de Álvaro Cazula (49′) y Boris Sagredo (78′).

A pesar de aquello, “Los Bravos del Morro” lograron sacar adelante el partido y mantuvieron el resultado en tablas para sumar el primer empate tanto de San Marcos de Arica como de Deportes Santa Cruz en el torneo.