Magallanes sorprende con el fichaje de experimentado defensa: duodécimo refuerzo
La “Academia” sigue sumando incorporaciones para disputar la temporada 2026 de la Liga de Ascenso.
El libro de pases en Primera División ya se cerró, pero el mercado de la Primera B sigue abierto y uno de los equipos que se ha movido bastante en este periodo de fichajes es Magallanes.
Este viernes, la “Academia” anunció a su duodécimo refuerzo para la temporada 2026. Se trata del lateral chileno de 35 años, Hans Salinas.
El experimentado defensa viene de vestir la camiseta de Deportes Iquique. También registra pasos por Deportes La Serena, Universidad de Concepción y Cobresal.
Sumando a Hans Salinas, los doce jugadores que Magallanes ha incorporado en este mercado son: Joaquín Muñoz, Bruno Liuzzi, Felipe Yáñez, Matías Fredes, Diego Fernández, Jeremías James, Santiago Coronel, Cristóbal Jorquera, Milton Alegre, Matías Olguin y Rubén Farfán.
