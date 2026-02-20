;

La negativa racha que arrastra Colo Colo desde hace 4 años y que intentará cortar este sábado

Los albos visitarán a O’Higgins por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026.

Daniel Ramírez

Este sábado 21 de febrero, O’Higgins recibirá a Colo Colo en el Estadio El Teniente de Rancagua por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026.

El historial entre ambos equipos entrega un antecedente negativo para el cuadro de Macul: hace 4 años que le gana como visitante al elenco rancagüino.

El último triunfo de los albos visitando a los celestes fue en septiembre de 2021. Esa vez, el equipo que dirigía Gustavo Quinteros se impuso por 3-2.

De ahí en más, O’Higgins no ha vuelto a caer de local ante Colo Colo. El “Cacique” buscará cortar esta racha cuando visite al “Capo de Provincia” este sábado.

Así le fue a Colo Colo en sus últimas visitas a O’Higgins

  • Julio de 2025: O’Higgins 1-1 Colo Colo (Torneo Nacional)
  • Junio de 2024: O’Higgins 2-2 Colo Colo (Copa Chile)
  • Febrero de 2024: O’Higgins 1-0 Colo Colo (Torneo Nacional)
  • Enero de 2023: O’Higgins 5-1 Colo Colo (Torneo Nacional)
  • Mayo de 2022: O’Higgins 1-1 Colo Colo (Torneo Nacional)
  • Septiembre de 2021: O’Higgins 2-3 Colo Colo (Torneo Nacional)

