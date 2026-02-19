Los jugadores cortados por Ortiz en Colo Colo que no encontraron club en el cierre del mercado de pases

Colo Colo finalmente no se reforzó con un séptimo futbolista en el mercado de fichajes, pero sí le dio salida a algunos jugadores que no estaban siendo considerados por el técnico Fernando Ortiz.

Uno de ellos es el volante Bryan Soto, quien, tal como adelantamos en ADN Deportes, se convirtió en nuevo jugador de Audax Italiano, a préstamo por toda la temporada 2026.

Una situación similar vive Lucas Soto, que también sale cedido y, al igual que el año pasado, jugará en Everton de Viña del Mar.

Sin embargo, hay otros que, de momento, no corren con la misma suerte y que, con el mercado ya cerrado, no han sido anunciados en otros equipos chilenos.

Es el caso de Bastián Silva, Dylan Portilla y Matías Moya, quienes siguen con contrato en Colo Colo, pero no forman parte de los planes de Fernando Ortiz y se quedan sin opciones de salir del club.