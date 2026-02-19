;

Los jugadores cortados por Ortiz en Colo Colo que no encontraron club en el cierre del mercado de pases

Lucas y Bryan Soto fueron presentados en sus nuevos equipos, pero hay otros jugadores descartados por el “Tano” que no corren con la misma suerte.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO / SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Colo Colo finalmente no se reforzó con un séptimo futbolista en el mercado de fichajes, pero sí le dio salida a algunos jugadores que no estaban siendo considerados por el técnico Fernando Ortiz.

Uno de ellos es el volante Bryan Soto, quien, tal como adelantamos en ADN Deportes, se convirtió en nuevo jugador de Audax Italiano, a préstamo por toda la temporada 2026.

Una situación similar vive Lucas Soto, que también sale cedido y, al igual que el año pasado, jugará en Everton de Viña del Mar.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, hay otros que, de momento, no corren con la misma suerte y que, con el mercado ya cerrado, no han sido anunciados en otros equipos chilenos.

Es el caso de Bastián Silva, Dylan Portilla y Matías Moya, quienes siguen con contrato en Colo Colo, pero no forman parte de los planes de Fernando Ortiz y se quedan sin opciones de salir del club.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad