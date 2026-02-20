;

Fiscalía pide presidio perpetuo para responsables de ataque en el molino Grollmus

El Ministerio Público solicitó presidio perpetuo para los imputados por delitos de incendio, robo con violencia y porte ilegal de armas. La audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para marzo.

Caso Grollmus

El Ministerio Público ingresó en las últimas horas una acusación contra 17 presuntos integrantes de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), incluidos quienes serían los líderes de la organización, por su participación en el ataque incendiario que destruyó el molino Grollmus en Contulmo, en la Región del Biobío.

Según explicó el fiscal Danilo Ramos, la presentación se realizó el viernes 13 de febrero ante el Juzgado de Garantía de Cañete. En el documento se imputan al menos diez delitos a los acusados, la mayoría de ellos adultos, y se solicitaron penas acordes a la gravedad de los hechos.

Para los imputados mayores de edad, la Fiscalía pidió presidio perpetuo simple y perpetuo calificado, además de otras sanciones asociadas a delitos como robo con violencia e intimidación, incendio, disparos injustificados y porte ilegal de armas de fuego.

En el caso del único menor involucrado, se solicitó la pena más alta contemplada en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Quema del predio

La noche del 29 de agosto de 2022, un grupo de individuos armados y con el rostro cubierto llegó hasta el predio donde se ubicaba el histórico molino Grollmus.

Algunos de los atacantes vestían ropa similar a la militar y portaban chalecos antibalas. Una vez en el lugar, intimidaron a los ocupantes de la vivienda y abrieron fuego contra el inmueble, dejando a tres personas gravemente heridas.

Posteriormente incendiaron la leñera, el molino y el museo familiar, los que resultaron completamente destruidos. También fueron quemados los vehículos de la familia, una camioneta y un station wagon que se encontraban en el recinto.

