;

Detenido número 21: capturan a nuevo implicado en el atentado al Molino Grollmus en Contulmo

El hombre de 33 años fue aprehendido por la Policía de Investigaciones (PDI) en la localidad de Huape.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO

Personal de la PDI detuvo a un nuevo sospechoso por el atentado contra el Molino Grollmus, ocurrido el 29 de agosto de 2022 en la comuna de Contulmo, región del Biobío.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, corresponde a un hombre de 33 años, identificado como Ariel Marileo Matamala, quien fue hallado en la localidad de Huape.

Revisa también

ADN

Al respecto, el subprefecto de la PDI Carlos Henríquez informó que el individuo fue capturado debido a “una orden de detención vigente por el delito de homicidio calificado”, consignó Emol.

Detenido número 21

En ese sentido, añadió que el hombre “pasará al Juzgado de Garantía de Cañete a efecto de su control de detención y posterior formalización”.

Es así que Ariel Marileo Matamala se convirtió en el detenido número 21 por este atentado contra el Molino Grollmus, que dejó a tres personas heridas.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad