Detenido número 21: capturan a nuevo implicado en el atentado al Molino Grollmus en Contulmo
El hombre de 33 años fue aprehendido por la Policía de Investigaciones (PDI) en la localidad de Huape.
Personal de la PDI detuvo a un nuevo sospechoso por el atentado contra el Molino Grollmus, ocurrido el 29 de agosto de 2022 en la comuna de Contulmo, región del Biobío.
De acuerdo a los antecedentes preliminares, corresponde a un hombre de 33 años, identificado como Ariel Marileo Matamala, quien fue hallado en la localidad de Huape.
Al respecto, el subprefecto de la PDI Carlos Henríquez informó que el individuo fue capturado debido a “una orden de detención vigente por el delito de homicidio calificado”, consignó Emol.
Detenido número 21
En ese sentido, añadió que el hombre “pasará al Juzgado de Garantía de Cañete a efecto de su control de detención y posterior formalización”.
Es así que Ariel Marileo Matamala se convirtió en el detenido número 21 por este atentado contra el Molino Grollmus, que dejó a tres personas heridas.
