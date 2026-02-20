O’Higgins dio la gran sorpresa en la Copa Libertadores tras vencer por la cuenta mínima a Bahía de Brasil en el partido de ida de la fase previa del torneo.

La gran figura del “Capo de Provincia” en el duelo disputado en El Teniente de Rancagua fue Francisco González, autor del golazo con el que los celestes viajarán con ventaja para disputar la revancha.

El argentino tomó el balón cerca de la mitad de la cancha y, tras una gran corrida, enganchó hacia su pierna izquierda para sacar un potente remate desde el sector derecho del área, que se coló rozando el palo del arquero rival.

La destacada actuación del formado en Newell’s Old Boys no solo fue reconocida en Chile, sino también a nivel sudamericano, ya que la Conmebol lo incluyó en el once ideal de la semana de la Copa Libertadores, compartiendo equipo con grandes figuras del continente.

Ahora, González y compañía deberán enfrentar este sábado a Colo Colo por la Liga de Primera, antes de viajar a Brasil para disputar la revancha ante Bahía el próximo miércoles.