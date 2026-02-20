;

Cuatro equipos anunciaron fichajes en las horas finales del mercado.

Daniel Ramírez

Excampeones con Colo Colo y la UC protagonizan el cierre del libro de pases en Primera División / Pablo Ovalle Isasmendi

Este jueves por la noche se cerró el libro de pases en la Primera División del fútbol chileno y hubo cuatro equipos que anunciaron fichajes en las horas finales del mercado: Audax Italiano, Unión La Calera, Everton y Deportes Concepción.

Los “itálicos” se reforzaron con dos jugadores: el volante Bryan Soto y el lateral derecho Raimundo Rebolledo.

Soto registra pasos por Deportes Iquique, Deportes Copiapó, Everton, Deportes La Serena y Colo Colo, donde fue campeón de la Copa Chile (2021) y la Supercopa (2022).

Mientras que Rebolledo ha pasado por Everton, Unión La Calera, Ñublense, Curicó Unido y Universidad Católica. Con los “cruzados” cosechó 10 títulos.

El cuadro calerano se reforzó con el mediocampista Joan Cruz, quien vestirá su tercera camiseta en Chile tras pasar por Everton y Colo Colo, equipo con el cual ganó 4 títulos.

En tanto, el elenco de Viña del Mar confirmó el regreso del delantero Lucas Soto, quien nuevamente fue cedido por Colo Colo.

Mientras que el “León de Collao” incorporó al volante uruguayo Yonatan Rodríguez, quien anteriormente defendió los colores de Racing de Montevideo, Banfield, Gimnasia y Esgrima, Nacional y Sportivo Cerrito.

