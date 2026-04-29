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La Roja confirma fecha y sede para enfrentar a RD Congo: se jugará en un estadio municipal

La selección chilena anunció en redes sociales la agenda para la fecha FIFA de junio.

Javier Catalán

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Getty Images / Joe Allison - FIFA

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y, como La Roja no clasificó, deberá conformarse con ser sparring de las selecciones que sí viajarán a Norteamérica para la cita planetaria.

Tal como informamos en ADN Deportes durante la jornada, la selección chilena confirmó su segundo amistoso para la fecha FIFA de junio: además de enfrentar a Portugal, ahora se suma un duelo ante la República Democrática del Congo.

A través de sus redes sociales, La Roja dio a conocer el horario de ambos encuentros. Ante los “lusos”, el equipo dirigido por Nicolás Córdova jugará el 6 de junio en el Estadio Nacional de Oeiras, a las 13:45 horas de Chile.

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Por otro lado, para enfrentar al elenco africano, el combinado nacional deberá viajar a Cádiz, España, donde jugará el martes 9 de junio en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea, aún con horario por confirmar.

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Según información de ADN Deportes, los entrenamientos de la selección chilena comenzarán el 25 de mayo en Juan Pinto Durán, donde inicialmente se integrarán los futbolistas que militan en ligas europeas.

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