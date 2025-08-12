;

Al igual que en Colo Colo: Martín Rodríguez deja Ñublense tras seis meses para jugar en Turquía

Los “Diablos Rojos” confirmaron la partida del delantero a través de un comunicado en redes sociales.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Pese a que el mercado de fichajes en Chile cerró el pasado jueves 7 de agosto, durante la jornada de este martes, Ñublense informó la partida de uno de sus futbolistas.

A través de un comunicado en redes sociales, el club chillanejo anunció que el delantero Martín Rodríguez, de mutuo acuerdo, deja de pertenecer a la institución para continuar su carrera en el extranjero.

Revisa también:

ADN

El extremo de 31 años llegó a los “Diablos Rojos” a comienzos de este año y, en el primer semestre de la temporada, disputó 16 partidos en los que anotó dos goles y entregó la misma cantidad de asistencias.

Ahora, según información de La Discusión, el “Tin” tendría todo acordado para regresar al fútbol europeo, específicamente al Altay Spor de Turquía, el mismo club al que partió tras su breve paso por Colo Colo en 2021.

La salida de Martín Rodríguez sorprendió a los hinchas de Ñublense, quienes ven cómo su equipo, que no se reforzó en el mercado de transferencias invernal, sigue debilitándose en una campaña que ha sido bastante irregular.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad