Al igual que en Colo Colo: Martín Rodríguez deja Ñublense tras seis meses para jugar en Turquía

Pese a que el mercado de fichajes en Chile cerró el pasado jueves 7 de agosto, durante la jornada de este martes, Ñublense informó la partida de uno de sus futbolistas.

A través de un comunicado en redes sociales, el club chillanejo anunció que el delantero Martín Rodríguez, de mutuo acuerdo, deja de pertenecer a la institución para continuar su carrera en el extranjero.

El extremo de 31 años llegó a los “Diablos Rojos” a comienzos de este año y, en el primer semestre de la temporada, disputó 16 partidos en los que anotó dos goles y entregó la misma cantidad de asistencias.

Ahora, según información de La Discusión, el “Tin” tendría todo acordado para regresar al fútbol europeo, específicamente al Altay Spor de Turquía, el mismo club al que partió tras su breve paso por Colo Colo en 2021.

La salida de Martín Rodríguez sorprendió a los hinchas de Ñublense, quienes ven cómo su equipo, que no se reforzó en el mercado de transferencias invernal, sigue debilitándose en una campaña que ha sido bastante irregular.