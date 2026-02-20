“El periodismo no necesita buen puntaje. Cualquier hue... fracasado y penca lo estudia”

Patricia Maldonado se lanzó con todo contra el oficio de comunicar, o al menos contra las exigencias que, según ella, se consideran hoy para ingresar a la educación superior.

Durante el capítulo más reciente de Con Canas y Sin Ganas, programa que comparte junto a su esposo en YouTube, la panelista disparó contra los periodistas en formación.

“¿Sabes lo que yo pienso? Hoy día el periodismo no necesita buen puntaje, con 400 puntos entras. Cualquier hueón fracasado y penca, que le fue como las pelotas en el colegio, estudia periodismo. Total, no exigen mucho”, señaló. Acorde a su visión existiría una “camada de inoperantes”.

“Mira lo que está pasando hoy día con Dino Gordillo. Yo no metó las manos al fuego por nadie (...) lo conozco muchísimo y no me calza el que le haya faltado el respeto a una niñita de 14 años“, continuó @lamaldito.

“Te lo digo de verdad, primero, porque es un gallo súper aperrado con sus nietas, las está criando y andan por ahí con la edad. Y con el tiempo que lo conozco nunca se ha escuchado una palabra de esa naturaleza en contra de él. Nunca”, sostuvo.

¿Reamente piden 400 puntos para estudiar Periodismo?

Pese a las críticas, las cifras de los últimos procesos de admisión contradicen la idea de Maldonado de una entrada “fácil” a la carrera de Periodismo. Si bien las instituciones fijan un promedio mínimo para postular, el puntaje del último matriculado —quien realmente cierra la lista— suele ser significativamente superior.

Un ejemplo claro es la Pontificia Universidad Católica, donde el último alumno en ingresar durante 2025 alcanzó los 811 puntos. En la Universidad de Chile, el corte se situó en los 737 puntos, mientras que en la Universidad de Santiago (USACH) el último matriculado registró 684.

En el sector privado el escenario también refleja exigencia para los interesados. Un ejemplo de aquello es la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), donde el último seleccionado de 2025 ingresó con 697 puntos. En la U. Andes la marca es de 603.