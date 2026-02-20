;

“El periodismo no necesita buen puntaje. Cualquier hue... fracasado y penca lo estudia”

Patricia Maldonado lanzó duras palabras en su programa “Con Canas y Sin Ganas” en YouTube.

Javier Méndez

Patricia Maldonado se lanzó con todo contra el oficio de comunicar, o al menos contra las exigencias que, según ella, se consideran hoy para ingresar a la educación superior.

Durante el capítulo más reciente de Con Canas y Sin Ganas, programa que comparte junto a su esposo en YouTube, la panelista disparó contra los periodistas en formación.

“¿Sabes lo que yo pienso? Hoy día el periodismo no necesita buen puntaje, con 400 puntos entras. Cualquier hueón fracasado y penca, que le fue como las pelotas en el colegio, estudia periodismo. Total, no exigen mucho”, señaló. Acorde a su visión existiría una “camada de inoperantes”.

¿Reamente piden 400 puntos para estudiar Periodismo?

Pese a las críticas, las cifras de los últimos procesos de admisión contradicen la idea de Maldonado de una entrada “fácil” a la carrera de Periodismo. Si bien las instituciones fijan un promedio mínimo para postular, el puntaje del último matriculado —quien realmente cierra la lista— suele ser significativamente superior.

Un ejemplo claro es la Pontificia Universidad Católica, donde el último alumno en ingresar durante 2025 alcanzó los 811 puntos. En la Universidad de Chile, el corte se situó en los 737 puntos, mientras que en la Universidad de Santiago (USACH) el último matriculado registró 684.

En el sector privado el escenario también refleja exigencia para los interesados. Un ejemplo de aquello es la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), donde el último seleccionado de 2025 ingresó con 697 puntos. En la U. Andes la marca es de 603.

