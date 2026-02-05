;

“Bolsas de caca” y “asquerosas ratas”: Paty Maldonado lanza crítica sin filtro y solicita mano dura a Kast una vez en el poder

La conductora solicitó una megacárcel al estilo de Nayib Bukele durante la emisión de su programa Con Canas y Sin Ganas en YouTube.

Javier Méndez

“Bolsas de caca” y “asquerosas ratas”: Paty Maldonado lanza crítica sin filtro y solicita mano dura a Kast una vez en el poder

Patricia Maldonado siguió de cerca la reciente visita del presidente electo José Antonio Kast a El Salvador.

“Me encantaría que copiara e hiciera una megacárcel (en Chile), de esas cototas, grandes”, admitió en su programa de YouTube Con Canas y Sin Ganas.

Seguramente esto que estoy diciendo va a traer consecuencias. Últimamente he dicho algunos pensamientos y han tenido más repercusión que la detención de Maduro”, planteó.

@lamaldito pidió mano dura. “Espero que mi presidente Kast haga lo mismo, pero eso no va a pasar aquí. Porque estos ‘bolsas de caca’ que viven a costillas de nosotros —como los de derechos humanos, asquerosas ratas, porque eso son— no lo van a permitir”, añadió.

“Con tu discurso ya lo dijiste todo. Yo estoy completamente de acuerdo con Bukele, ojalá existieran varios Bukeles más en Sudamérica. Se limpiaría la situación rápidamente", opinó Jorge Pino, el esposo de la cantante.

A criterio de La Dueña del Espectáculo, en el país se necesita “un Bukele, una persona que sea capaz de pararles el carro a todo esta tropa de vagos, resentidos, flojos, asquerosos”.

“Confío en que Kast tenga pantalones”, cerró la expanelista de Mucho Gusto.

Mira el capítulo completo de Con Canas y Sin Ganas a continuación:

