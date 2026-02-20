;

VIDEO. “No era necesario traerlo...”: Buljubasich explica el fallido regreso de un ex UC

El gerente deportivo de Universidad Católica analizó el armado del plantel y aclaró las dudas sobre un fichaje que no se dio.

Damián Riquelme

Cruzados

Cruzados / cruzados

El mercado de fichajes llegó a su fin este jueves 19 a medianoche. De esta manera, se cerró la ventana de traspasos en la Primera División del fútbol chileno y con ello la conformación definitiva de los planteles para este 2026.

Tras el cierre del libro de pases, el gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, habló en conferencia de prensa, donde analizó el armado del plantel y aclaró las dudas sobre un fichaje que no se dio.

La verdad es que estamos contentos con el mercado de pases que se hizo. Nosotros, dentro de la planificación que habíamos hecho a la finalización de la temporada pasada, teníamos claro que necesitábamos tener un plantel más amplio, no solo por el hecho de jugar Copa Libertadores o porque existe otro torneo más, sino porque el año pasado teníamos un plantel muy corto”, confesó.

Hubo un nombre que asomó como opción en la UC en este mercado. Se trata del delantero formado en San Carlos de Apoquindo, César Munder, quien finalmente firmó con Palestino.

Sobre el caso de Munder, “Tati” comentó: “Uno va haciendo análisis, va haciendo evaluaciones a medida que va pasando el mercado de pases, y dentro de ese análisis fuimos viendo que el plantel estaba bastante bien conformado, que había varios jugadores en esa área. Entonces, consideramos con el cuerpo técnico, que el plantel estaba completo, que no era necesario en ese momento”.

Buljubasich se mostró conforme con el plantel que armaron los “cruzados”. “Me toca ver las prácticas de fútbol donde quedan afuera 5, 6, 7 jugadores. Estamos teniendo un plantel de 30, 31 futbolistas. Cuando se quedan jugadores de experiencia fuera de la práctica, indudablemente eso marca una pauta de que hay un plantel amplio", enfatizó.

“Por ahora hay un solo campeonato, estamos jugando domingo tras domingo, pero ya cuando empiece abril, donde juguemos casi seis o siete partidos por mes, seguramente vamos a necesitar de todo este plantel que creemos que es lo suficientemente amplio”, concluyó el gerente deportivo de la UC.

Revisa la conferencia de prensa completa

