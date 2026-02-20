;

Carabineros desbarata taller clandestino en Colina: había autos robados en pleno desarme

Los vehículos recuperados serían periciados para determinar su procedencia y posibles víctimas.

Javiera Rivera

Carabineros desbarata taller clandestino en Colina: había autos robados en pleno desarme

Carabineros desbarata taller clandestino en Colina: había autos robados en pleno desarme

Este viernes, en el marco del Plan Antiencerronas (ANEN), personal del Departamento SEBV de Carabineros detuvo a dos sujetos en la comuna de Colina, región Metropolitana, tras detectar un taller mecánico clandestino.

Según informó la policía, en el lugar se encontraron automóviles que estaban siendo desarmados, además de otros que figuraban en los registros oficiales como robados.

Por lo anterior y gracias a labor de los funcionarios, el procedimiento permitió incautar las especies y reunir antecedentes relevantes para la investigación.

Revisa también

ADN

El operativo se enmarca en las acciones focalizadas del plan ANEN, estrategia que busca combatir delitos violentos asociados al robo de vehículos, como las encerronas y portonazos.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará las diligencias y eventuales formalizaciones en su contra.

Desde Carabineros reiteraron que este tipo de fiscalizaciones apunta a atacar la cadena completa del delito, no solo la sustracción de los automóviles, sino también su desarme y posterior venta ilegal de partes.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad