Carabineros desbarata taller clandestino en Colina: había autos robados en pleno desarme

Este viernes, en el marco del Plan Antiencerronas (ANEN), personal del Departamento SEBV de Carabineros detuvo a dos sujetos en la comuna de Colina, región Metropolitana, tras detectar un taller mecánico clandestino.

Según informó la policía, en el lugar se encontraron automóviles que estaban siendo desarmados, además de otros que figuraban en los registros oficiales como robados.

Por lo anterior y gracias a labor de los funcionarios, el procedimiento permitió incautar las especies y reunir antecedentes relevantes para la investigación.

El operativo se enmarca en las acciones focalizadas del plan ANEN, estrategia que busca combatir delitos violentos asociados al robo de vehículos, como las encerronas y portonazos.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará las diligencias y eventuales formalizaciones en su contra.

Desde Carabineros reiteraron que este tipo de fiscalizaciones apunta a atacar la cadena completa del delito, no solo la sustracción de los automóviles, sino también su desarme y posterior venta ilegal de partes.