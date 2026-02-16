;

Encerrona a Macarena Tondreau termina con triste pérdida: murió su mascota tras brutal asalto

La animadora fue asaltada junto a sus hijas cuando regresaba desde la playa.

Un violento asalto terminó en tragedia para la animadora Macarena Tondreau, quien durante la madrugada de este lunes sufrió una encerrona en la comuna de Vitacura cuando regresaba desde la playa junto a sus hijas y sus mascotas. El hecho no solo implicó el robo de su vehículo, sino también la muerte de una de sus perritas.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, un automóvil bloqueó su paso en un enlace del sector oriente de Santiago. Desde ese móvil descendieron entre tres y cuatro sujetos que, portando armas de fuego y objetos contundentes, la obligaron a bajar del vehículo para sustraerlo y huir del lugar.

En medio del caos, una de las mascotas de la comunicadora se habría escapado. Horas después se confirmó su fallecimiento, situación que marcó profundamente a la familia tras el violento episodio.

Desde una unidad policial, Tondreau relató que sus hijas quedaron en estado de shock, aunque físicamente resultaron ilesas. “Estamos bien, estamos sanas, no nos golpearon. Pero queda mucho miedo”, expresó, visiblemente afectada. También señaló que ya entregó todos los antecedentes a las autoridades y manifestó su esperanza de que el caso sea esclarecido.

Por su parte, la Policía de Investigaciones de Chile informó que el vehículo fue hallado cerca de tres horas después en el sector norte de la capital y actualmente es sometido a peritajes para levantar evidencia.

Las diligencias continúan para identificar y detener a los responsables. Mientras tanto, la comunicadora enfrenta el impacto emocional de una noche que terminó con la pérdida de una integrante muy querida de su familia.

