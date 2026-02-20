;

VIDEO. Derrumbe por lluvias en plena noche dejó a 8 personas atrapadas en San Pedro de Atacama

Carabineros reiteró el llamado a conducir con precaución y a informarse sobre el estado de las rutas.

Javiera Rivera

Derrumbe por lluvias en plena noche dejó a 8 personas atrapadas en San Pedro de Atacama

Derrumbe por lluvias en plena noche dejó a 8 personas atrapadas en San Pedro de Atacama

Este viernes, ocho personas fueron rescatadas por personal especializado de Carabineros de Chile tras quedar atrapadas en la Ruta 23-CH, producto de un deslizamiento provocado por las lluvias en la región de Antofagasta.

De acuerdo con lo informado por la institución, en el operativo participaron funcionarios del equipo de Montaña de San Pedro de Atacama, junto a efectivos de Socompa y Toconao, quienes se desplegaron en el sector afectado.

Revisa también

ADN

La emergencia se registró en un tramo de la ruta que conecta distintas localidades del interior de la comuna de San Pedro de Atacama, donde la acumulación de sedimento impidió el tránsito normal.

Gracias a la intervención del personal policial, las ocho personas fueron evacuadas sin que se reportaran lesionadosderrumbes.

Por su parte, Carabineros reiteró el llamado a conducir con precaución y a informarse sobre el estado de las rutas, especialmente ante eventos climáticos que puedan generar desprendimientos o aluviones en sectores cordilleranos.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad