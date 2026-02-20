Derrumbe por lluvias en plena noche dejó a 8 personas atrapadas en San Pedro de Atacama

Este viernes, ocho personas fueron rescatadas por personal especializado de Carabineros de Chile tras quedar atrapadas en la Ruta 23-CH, producto de un deslizamiento provocado por las lluvias en la región de Antofagasta.

De acuerdo con lo informado por la institución, en el operativo participaron funcionarios del equipo de Montaña de San Pedro de Atacama, junto a efectivos de Socompa y Toconao, quienes se desplegaron en el sector afectado.

La emergencia se registró en un tramo de la ruta que conecta distintas localidades del interior de la comuna de San Pedro de Atacama, donde la acumulación de sedimento impidió el tránsito normal.

Gracias a la intervención del personal policial, las ocho personas fueron evacuadas sin que se reportaran lesionadosderrumbes.

Por su parte, Carabineros reiteró el llamado a conducir con precaución y a informarse sobre el estado de las rutas, especialmente ante eventos climáticos que puedan generar desprendimientos o aluviones en sectores cordilleranos.