Asamblea Nacional de Venezuela aprueba histórica ley de amnistía: impulsará la liberación de presos políticos

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad una histórica ley de amnistía, que debe llevar a la liberación de cientos de presos políticos en 27 años de chavismo y el texto fue promungado casi de inmediato por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Tras promulgar una histórica ley de amnistía, Rodríguez, aseguró que “hay que saber pedir perdón” que la ley debe traducirse en la liberación masiva de presos políticos.

“Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón”, dijo Rodríguez desde el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, constató la AFP.

Rodríguez gobierna bajo presión de Washington. Inició un proceso de excarcelaciones previo a la propuesta de amnistía. Van 448, pero quedan aún 644 tras las rejas , según la ONG Foro Penal.

“Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República”, señaló el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien además es hermano de la presidenta.

Unanimidad

La ley se aprobó por unanimidad. El partido de Maduro tiene mayoría absoluta, frente a un puñado de opositores que consiguieron cambios.

La sesión de hecho se atrasó dos horas y media en medio de negociaciones.

“Hoy ha sido, ayer y todos estos días, pero hoy muy especialmente un día de debate profundo”, dijo el diputado Rodríguez al inicio.

El artículo 7 -traba que llevó a aplazar el debate el 12 de febrero- fue modificado y aprobado por unanimidad.

Mantiene que la amnistía abarca “a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos” en 27 años del chavismo, que “esté a derecho o se ponga a derecho”, es decir que involucra a los tribunales, señalados de servir al chavismo.

El nuevo texto incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez.

“Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente al fines del otorgamiento de la amnistía”, reza el texto.

La propia Delcy Rodríguez ha llamado a una reforma profunda del sistema.