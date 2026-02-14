Crisis en Venezuela: familiares de presos políticos inician huelga de hambre

Una decena de familiares de presos políticos inició este sábado una huelga de hambre en Caracas, Venezuela, para presionar por más excarcelaciones, tras el aplazamiento hace dos días de la aprobación de una histórica ley de amnistía.

Durante la madrugada fueron excarcelados 17 presos políticos de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en la capital de Venezuela.

Con tapabocas, una decena de mujeres se acostaron en línea en la entrada de Zona 7, donde acampan familias desde hace más de un mes. A su lado dejaron una lista con los nombres de las huelguistas escrita a mano.

GETTY IMAGES / FEDERICO PARRA Ampliar

Piden celeridad en la excarcelación de sus familiares como parte de un proceso de liberaciones que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero, bajo fuertes presiones de Washington.

Muchas dormían al romper al alba, cuando habían programado el inicio de su protesta, incluso todavía entrada la mañana, constató la AFP. “Dormir calma el hambre”, sopesa una de ellas, bajo anonimato.

“Nosotros exigimos con esto que ya se concrete y sea real la liberación de todos. Es justo, es justo. Ya tenemos muchísimo tiempo en esto”, dice a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, funcionaria del servicio de migración y madre de un preso político.

Su hijo de 30 años está detenido desde noviembre de 2025. Fue acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. “El significado principal y el único es que ya terminen de darnos respuestas concretas sobre la liberación de todos los muchachos que están ahí adentro, todos”, explicó Quiaro.