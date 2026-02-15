Trump anuncia que la “Junta de Paz” destinará US$5.000 millones para “iniciativas humanitarias y de reconstrucción de Gaza”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este domingo que los países miembros de la Junta de Paz que creó para resolver conflictos mundiales destinarán más de 5.000 millones de dólares a “iniciativas humanitarias y de reconstrucción” en la devastada Gaza.

Según el mandatario, el anuncio formal se realizará durante la primera reunión de la organización, fundada y presidida por el mandatario estadounidense, prevista para la próxima semana en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del republicano.

DAVOS, SWITZERLAND - JANUARY 22: US President Donald Trump (C) and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev (L) attend the signing ceremony of the Peace Charter for Gaza as part of the 56th World Economic Forum in Davos, Switzerland on January 22, 2026. (Photo by Harun Ozalp/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar

“El 19 de febrero de 2026, me reuniré nuevamente con los miembros de la Junta de Paz en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington, D.C., donde anunciaremos que los Estados miembros han prometido más de 5.000 millones de dólares para las iniciativas humanitarias y de reconstrucción de Gaza“, escribió en su red Truth Social.

También insistió en que los participantes en su iniciativa “han comprometido a miles de personas con la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local para mantener la seguridad y la paz de los gazatíes”.

“Es muy importante que Hamás cumpla su compromiso con la desmilitarización total e inmediata. La Junta de Paz demostrará ser el organismo internacional más importante de la historia y es un honor para mí servir como su presidente”, agregó.

En su mensaje, Trump resaltó el “potencial ilimitado” de la Junta, creada inicialmente para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza tras el fin del conflicto entre Israel y Hamás y que posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.