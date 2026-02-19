“Yo he sido pájaro, se puede decir que soy el primer therian de Chile”

El fenómeno de los llamados therians, jóvenes que aseguran identificarse espiritualmente con animales como perros o zorros, comenzó a expandirse con fuerza en Argentina y Uruguay, y ahora suma supuestos “avistamientos” en Chile.

La tendencia, que ya provoca debates en medios trasandinos, muestra a adolescentes corriendo en plazas, usando orejas y colas, e incluso organizando competencias de ladridos.

Sus adherentes insisten en que no se trata de un juego, sino de una identidad profunda. El tema ha generado curiosidad, críticas y una ola de comentarios en redes sociales chilenas ante la posibilidad de que el movimiento cruce definitivamente la cordillera.

El primer therian chileno

En medio de la discusión apareció una voz conocida del espectáculo nacional. Claudio Moreno, más recordado por su personaje “Guru Guru”, abordó el tema con humor y aseguró sentirse identificado de manera anecdótica.

“Yo he sido pájaro, así que por ese lado se puede decir que soy el primer therian de Chile”, comentó el comediante a LUN, aludiendo a su icónica caracterización de paloma en televisión.

Moreno explicó que ha recibido múltiples mensajes en su cuenta de Instagram preguntándole por el fenómeno. “He visto los videos y me he reído mucho, lo encuentro anecdótico. Es difícil calificar algo así porque se pueden herir susceptibilidades. Algo como ‘no me cuadra’, porque se sienten perros o gatos”, señaló.