Se sienten animales y no por juego: la subcultura Therian que crece en Argentina y podría llegar a Chile

En la sociedad actual, cada vez es menos extraño que las personas se sientan con la libertad de identificarse de una manera diferente a lo que se es de forma tradicional.

Pero hay casos queson por lo bajo curiosos. Este es el caso de los Therians, quienes apuntan directamente por un cambio de especie.

Se trata de seres humanos que dicen sentirse, al menos en un plano interno (espiritual, emocional o psicológico) con un animal de características similares a las del perro o de un zorro.

Y si bien se trata de una condición ya conocida desde hace años, con registros pioneros en Estados Unidos y Europa, recientemente se ha generado un movimiento importante en Argentina y que comenzó a expandirse por la región primeramente por Uruguay.

A través de redes sociales se pueden ver a muchos jóvenes corriendo en cuatro patas, usando orejas y colas. Pero ellos aseguran que no es un simple juego: se definen como therians, como una subcultura.

Como era de esperarse, de la mano de TikTok e Instagram, rápidamente se transformó en una tendencia y hoy genera un amplio debate que está siendo abordado en varios frentes. Incluso hay quienes se preguntan si en algún momento llegarán con fuerza a Chile.

Al otro lado de la cordillera, donde estas autodenominadas ‘manadas’ ya está instalada hace años, incluso se realizan eventos como la Argentina Fur Fiesta, que ya reúne a cientos de asistentes.

También abundan videos en las RR. SS. donde se toman las plazas y realizan diversas actividades que incluyen, por ejemplo, competencia de ladridos o interacción a la par con perros domésticos.

Un punto a tener en cuenta es la diferenciación con los furries (o furros); los therians entienden su vínculo con lo animal como una identidad profunda, mientras que los furries pertenecen a un fandom creativo en torno a personajes antropomórficos: se centran en el arte, los trajes completos (fursuits) y convenciones, sin necesariamente sentirse animales “por dentro”.