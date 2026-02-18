“Este es un momento clave para la música chilena; la escena nacional solo va a crecer en todo el mundo”

En marzo de 2008, cientos de jóvenes comenzaron su primer año universitario. Entre ellos estaban Bastián Herrera y Max Donoso, quienes ingresaron a la carrera de Música y Sonido en la UNIACC.

Fue en esas salas de clase donde nació una amistad que se mantiene hasta hoy y que, con el paso del tiempo, dio origen a su propio proyecto musical: SuperSerius.

El dúo se ha consolidado como uno de los equipos de producción más activos de la escena nacional, trabajando con artistas como DrefQuila, Karen Paola, Denise Rosenthal y KYA, entre otros.

Además, han participado en la creación de los himnos de las últimas tres ediciones de la Teletón y en las oberturas del Festival de Viña del Mar.

“Cada uno tenía su trabajo, pero de vez en cuando hacíamos proyectos juntos hasta que un día nos dimos cuenta de que debíamos hacer todo juntos, ya que había mucha afinidad musical, y ahí nació Super Serius“, recuerda Bastián Herrera en conversación con ADN.cl

- ¿Cómo llegaron al nombre de SuperSerius?

- (Ríe) Es una anécdota. Un día estábamos trabajando con una chica que hacía música urbana y siempre al final de las canciones mencionan a los productores, por ejemplo, Mambo Beats ¿cachai? Entonces, era fome como Basti y Max y ella nos dijo: “Ya, pero tiene que ser un nombre que suene súper serio” y ahí llegamos al nombre.

- ¿Cómo fueron esos primeros años de trabajo?

- Bacán, en un momento sabíamos que queríamos hacer música juntos, pero no qué tipo de música, pero como ya llevábamos mucho tiempo trabajando con artistas como Denise Rosenthal y Max era violinista de Cami, siempre estuvimos bien metidos en la industria y encontramos nuestro camino: el pop. Ahí nos sentimos cómodos y trabajamos con Karen Paola, Roberto López, DrefQuila, con la Teletón y en las oberturas del Festival de Viña.

- ¿Qué referentes musicales o productores influyeron en su sonido?

- Hay hartos en Latinoamérica; siento que es un lugar de grandes productores y en especial contemporáneamente. Hay un argentino que se llama Nico Cotton, quien trabaja con Cazzu. Hay otro colombiano que se llama Julián Bernal, que trabaja con Elsa y Elmar que tiene un sonido increíble. En Chile tenemos a Pablo Stipicic que ganó un Grammy junto a RENEE, y también a Taiko que ha trabajado con demasiados artistas urbanos. Siento que esta es una etapa donde hay demasiado que admirar. Es una etapa bonita en la música.

- Como Super Serius ya han trabajado con Karen Paola, Denise Rosenthal, DrefQuila, ¿cómo es el proceso creativo que tienen ustedes junto a los artistas?

- Depende mucho, cada quien tiene su propio lenguaje. Como productor musical, lo más importante es saber adaptarse a las distintas formas de trabajo. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con KYA y ella es mucho de afinar los conceptos, de hablar sobre lo que queremos hacer y así hacemos una forma más dirigida. Pero, con el ‘Dref’ hacemos primero los beat y desde ahí sale la inspiración de escribir las letras.

- ¿Qué han aprendido de las distintas colaboraciones que han hecho?

- La versatilidad y el talento que hay en Chile es increíble. Hay muchos artistas que están buscando cosas nuevas y es un gran momento para ser productor aquí. De nuestros proyectos hemos aprendido cosas bien únicas y eso es muy bonito.

- ¿Hay alguna anécdota que recuerdes con cariño?

- Varias, pero la que más recuerdo fue para la grabación del disco Después del Sol de Drefquila nos fuimos a una casa de Los Vilos para trabajar. La magia que se vivió en esa oportunidad fue única, ahí salió la canción La Ciudad del Reggaetón que se llama así porque Chile es el país que consume más este estilo del mundo. Cuestión que creamos la pista de dicha canción durante una puesta de sol, mirando el mar; fue un momento único.

- ¿Qué rol crees que pueden jugar los productores en la transformación o evolución de la música chilena?

- Es un momento clave, ya que hay un proceso de internacionalización de los productores de Chile súper grande. Hay chilenos ganando el Grammy Latino, incluso el estadounidense, como es el caso de DYSBIT, que trabajó con Bad Bunny en DeBí TiRAR MáS FOToS. Hace dos años el Magicenelbeat también ganó un Grammy con él en Un verano sin ti, entonces los productores chilenos están siendo apreciados afuera. También hay hartos artistas que triunfan afuera, como el Kidd Voodoo, Polima Westcoast y ahora último, el Sinaka. Yo creo que la escena musical de Chile solo va a crecer en todo el mundo.

- Si pudieran trabajar con cualquier artista chileno o internacional, con quien aún no lo han hecho, ¿quién sería y por qué?

- Me encantaría trabajar con Elsa y Elmar, ella es muy talentosa. Y de Chile me gustaría trabajar con la ‘Fran’ Valenzuela. Tengo fe de que este año vamos a hacer un tema juntos.