Princesa Alba dio un adelanto del vestido que utilizará en la Gala de Viña 2026: su diseñador trabajó con Lady Gaga

La artista nacional utilizó su cuenta de Instagram para publicar el video con la temática de su vestido que utilizará el próximo 20 de enero.

Nicolás Lara Córdova

La artista nacional, Princesa Alba, utilizó sus redes sociales para adelantar una sorpresa para sus fanáticos.

Y es que la cantante será parte de la Gala del Festival de Viña del Mar 2026 y, a través de un video publicado en su Instagram, adelantó la temática que tendrá el vestido que utilizará el próximo 20 de enero.

“Yo pregunté en mi historia de qué cosa chilena iba a vestir este año, pastel de choclo, de loco, jaiba, entonces este año vamos a seguir sorprendiendo”, indicó en el inicio del registro.

“Siempre voy con temáticas de flora y fauna chilena. El primer año fueron los glaciares. El segundo fueron los digüeñes. Y este año van a ser los humedales”, reveló.

Princesa Alba adelantó que ya lleva dos meses trabajando con Diego Cajas. Él es un reconocido diseñador chileno que participó en la confección del vestido que Lady Gaga utilizó en el Super Bowl durante la presentación de Bad Bunny.

“Para mí es un honor trabajar con él”, cerró Princesa Alba.

