“No tiene su cabeza acá”: refuerzo de Deportes Concepción se irá del club con apenas dos partidos jugados / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Mauricio Vera, volante uruguayo que llegó como refuerzo a Deportes Concepción hace dos meses, está a detalles de abandonar el club con apenas dos partidos disputados en el Campeonato Nacional.

El mediocampista venía de ser titular frente a O’Higgins y Universidad Católica, pero el pasado fin de semana no jugó ante Universidad de Concepción. Tampoco estuvo en la banca.

Tras perder con la UdeC, el entrenador de los lilas, Patricio Almendra, explicó la situación de Vera y confirmó que el jugador quiere irse del club para seguir su carrera en otro equipo. Se trata de Nacional de Montevideo.

“Mauro está en una negociación con un club del extranjero (Nacional). Lamentablemente, hoy día él no tiene su cabeza acá. Es un jugador importante para nosotros, pero él está viendo la posibilidad de jugar Copa Libertadores, esa es la verdad”, señaló Almendra en conferencia de prensa.

En la misma línea, el DT comentó que tenía considerado a Vera para enfrentar a Universidad de Concepción, pero luego se enteró de la negociación con Nacional y decidió no convocar al charrúa. “Nosotros habíamos preparado todo con Vera. Lamentablemente no pudimos contar con él. De seguro él ya está negociando. Desconozco los términos de esa negociación”, indicó.

“Mauricio Vera tiene la libertad para soñar”

Patricio Almendra lamentó la situación de Mauricio Vera, pero también empatizó con el jugador. “Él tiene la posibilidad de ir a un equipo grande del extranjero y jugar Copa Libertadores, con condiciones distintas a las que tiene acá. ¿Por qué se lo voy a impedir? Él tiene la libertad para soñar en ese sentido. Además, yo no tendría un jugador que no está con su cabeza 100% acá“, sostuvo.

“Si yo fuera Vera y no fuera hincha del Conce, seguramente tomo la opción y me voy. Pero yo me vine de Emiratos Árabes a jugar por el Conce en Segunda División en el año 2003. Cada caso es distinto”, agregó el entrenador del “León de Collao”.

“Yo a Vera lo tuve en San Luis, por eso lo pedí, porque lo conocía. Pero no soy de cerrarle las puertas a un jugador. Esto es lamentable para nosotros, y lamentable para mí. Yo soy el más decepcionado de esta situación. Tampoco es culpa de Deportes Concepción. Cada uno tiene la libertad para manejarse de la manera que estime mejor”, concluyó Almedra.