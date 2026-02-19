;

“Uno tiene que dar un paso hacia adelante en su carrera y este es mi momento”

A través de un video, Ignacio Saavedra se despidió del FC Sochi y de sus hinchas. El chileno se convirtió en nuevo refuerzo del Rubin Kazan.

Daniel Ramírez

Este jueves, Ignacio Saavedra fue anunciado como nuevo refuerzo del Rubin Kazan, elenco de la Primera División de Rusia.

“El mediocampista de 27 años Ignacio Saavedra se unió a nuestro equipo. El futbolista llega cedido hasta el final de la temporada 2025/2026 y jugará con el número 7″, señaló el nuevo club del volante chileno.

Con su arribo a la ciudad de Kazán, el seleccionado nacional le puso fin a su etapa en el FC Sochi, equipo que defendió durante los últimos dos años.

A través de un video publicado por Sochi, Ignacio Saavedra se despidió del club y de sus hinchas. “Les quiero agradecer por todo. Sé que vengo de un país muy lejos y ustedes me hicieron sentir como en casa. Gracias por apoyarnos siempre en los momentos buenos y malos”, señaló el “Nacho”.

“A veces uno tiene que dar un paso hacia adelante en su carrera y este es mi momento. Gracias a Sochi por darme esta oportunidad para hacerlo”, agregó el formado en Universidad Católica.

“Para mí es muy difícil dejarlos, porque siento que son mi segunda familia, pero nadie sabe qué depara el destino y ojalá nos podamos volver a encontrar”, concluyó el chileno.

