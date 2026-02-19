;

El mediocampista está seguro de su juego de cara a enfrentar a los “cruzados” este sábado.

Damián Riquelme

Camargo adelanta la visita de Coquimbo Unido a la UC: “Tenemos una racha larga de triunfos contra ellos, pero no deja de ser un partido difícil”

Camargo adelanta la visita de Coquimbo Unido a la UC: “Tenemos una racha larga de triunfos contra ellos, pero no deja de ser un partido difícil” / Daniel Pino/UnoNoticias

Coquimbo Unido comenzó este Torneo Nacional 2026 posicionándose en la parte alta de la tabla. Si bien comenzó perdiendo frente a Universidad de Concepción, pudo sumar de a tres en las victorias contra Palestino y Deportes La Serena.

Uno de sus jugadores más experimentados, Alejandro Camargo, comentó las sensaciones del cuadro “pirata” de cara al partido de este sábado contra Universidad Católica en el Claro Arena.

“Nuestra forma de juego creo que les incomoda a varios. Por ahí da la casualidad que con Católica mantenemos una racha larga de triunfos, pero no deja de ser un partido difícil, donde nosotros vamos a jugar por primera vez en su cancha, con su gente, y ellos van a querer, obviamente, dejar esos tres puntos ahí, pero quizá pueda pasar por detalle que sea un partido peleado”, adelantó el jugador de 36 años.

"Con Deportes La Serena pudimos traer los tres puntos a casa y nos sirvió para estar en la parte alta de la tabla. Y ahora, se viene un partido difícil donde ellos (UC) se hacen fuertes en su casa. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, ya conocemos cómo juegan. Creo que todavía nos agarran en un buen funcionamiento, creo que venimos haciendo las cosas bien”, aseguró el argentino nacionalizado chileno.

Tenemos que hacer lo mismo que hicimos el partido pasado, no dejar que crezca por ahí con la pelota, que agarre confianza, que no deje jugar a sus compañeros, y nosotros con la pelota seguir creciendo como lo estamos haciendo para poder generar situaciones de gol”, cerró Alejandro Camargo.

