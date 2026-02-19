;

“Si ella fue capaz...”: Yamila Reyna reaparece y lanza potente mensaje a varios días de su quiebre con Américo

La comediante y actriz argentina compartió una reflexión en su cuenta de Instagram.

Javier Méndez

“Si ella fue capaz...”: Yamila Reyna reaparece y lanza potente mensaje a varios días de su quiebre con Américo

Han pasado casi dos semanas desde que se confirmó el quiebre de una de las parejas más mediáticas de la farándula nacional: la actriz Yamila Reyna y el cantante Américo.

Pese a que incluso tenían en sus planes para una boda, el vínculo amoroso no resistió y separaron sus caminos con polémica incluida mientras participaban en un festival en Empedrado.

Según una de las versiones que apareció, el intérprete no habría tratado demasiado bien a la argentina.

En tanto, en las jornadas siguientes a la noticia ambos optaron por limitar sus declaraciones y solo entregar unas pocas palabras a través de sus redes sociales.

“Por mi integridad física, mental y emocional decidí priorizarme. Separarse amando es un paso muy doloroso y espero respeten este momento”, fue lo primero que dijo Reyna.

El jueves, entregó una nueva actualización con un bonito mensaje. “Si ella fue capaz de renacer, yo también lo haré”, escribió junto a una fotografia de una de sus plantas que parece estar surgiendo de buena forma tras un periodo de decaimiento.

El registro:

ADN

Instagram

