Américo suma nuevo escándalo: exmúsico lo demanda por $89 millones en plena ruptura con Yamila Reyna

El cantante nacional Américo enfrenta un nuevo frente judicial en medio de la mediática ruptura con la actriz y comediante argentina, Yamila Reyna.

Esta vez, se trata de una demanda laboral presentada por un exintegrante de su banda, quien exige una indemnización cercana a los $89 millones por presuntos incumplimientos contractuales y maltrato laboral.

El demandante es el guitarrista Juan Núñez, quien además se desempeñó como director musical y ha trabajado con otros artistas del medio local, recogió LUN. Según la acción judicial ingresada en 2025, el músico optó por el autodespido tras denunciar un deterioro en sus condiciones laborales y afectaciones a su salud mental.

De acuerdo con la presentación, se acusa a la productora del cantante, Minga Records, de no haber regularizado pagos previsionales ni vacaciones, además de imponer ensayos sin remuneración adicional. Uno de los episodios mencionados corresponde a la preparación del concierto realizado en el Movistar Arena en 2025, donde, según el escrito, se habrían exigido hasta 13 ensayos sin compensación extra ni viáticos proporcionales en giras.

La demanda también describe supuestos episodios de desautorizaciones públicas y comentarios humillantes durante presentaciones en vivo. El músico sostiene que estas situaciones derivaron en cuadros de insomnio, ansiedad y un diagnóstico médico asociado a estrés laboral, actualmente en tratamiento.

El caso tuvo una audiencia en diciembre pasado, instancia en que el tribunal sugirió explorar un acuerdo entre las partes, el que no prosperó.

Desde la defensa del intérprete, en tanto, se ha rechazado categóricamente las acusaciones. Sus abogados sostienen que no existía vínculo de subordinación laboral formal y niegan cualquier conducta de maltrato, asegurando que el ambiente de trabajo era profesional y cordial.

La causa continúa en tramitación en tribunales.