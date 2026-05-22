¿Dónde ver el Mundial 2026 en Chile? Canal oficial que transmite, horarios y calendario de partidos en TV abierta

Revisa aquí todos los detalles de la cobertura y las fechas clave de los encuentros que se disputarán entre México, Estados Unidos y Canadá.

Javier Méndez

El Mundial FIFA 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, y será el primero de la historia con 48 selecciones. En Chile, la transmisión en televisión ya tiene canal oficial.

Chilevisión será la señal abierta encargado de transmitir una parte importante de la fase de grupos, incluyendo el partido inaugural y varios de los duelos más esperados de la cita planetaria. La programación se extiende hasta el sábado 27 de junio.

Los 34 partidos del Mundial 2026 que transmite Chilevisión gratis en TV abierta: calendario y horarios

Jueves 11 de junio

  • 15:00 | México vs. Sudáfrica — Ciudad de México (Grupo A)
  • 15:00 | Canadá vs. Bosnia y Herzegovina — Toronto (Grupo B)

Viernes 12 de junio

  • 21:00 | EE.UU. vs. Paraguay — Los Ángeles (Grupo D)

Sábado 13 de junio

  • 15:00 | Qatar vs. Suiza — San Francisco (Grupo B)
  • 18:00 | Brasil vs. Marruecos — New Jersey (Grupo C)

Domingo 14 de junio

  • 16:00 | Países Bajos vs. Japón — Dallas (Grupo F)
  • 19:00 | Costa de Marfil vs. Ecuador — Filadelfia (Grupo E)

Lunes 15 de junio

  • 15:00 | Bélgica vs. Egipto — Seattle (Grupo G)
  • 18:00 | Arabia Saudita vs. Uruguay —Miami (Grupo H)

Martes 16 de junio

  • 15:00 | Francia vs. Senegal — New Jersey (Grupo I)
  • 21:00 | Argentina vs. Argelia — Kansas (Grupo J)

Miércoles 17 de junio

  • 16:00 | Inglaterra vs. Croacia — Dallas (Grupo L)
  • 22:00 | Uzbekistán vs. Colombia — Ciudad de México (Grupo K)

Jueves 18 de junio

  • 15:00 | Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — Los Ángeles (Grupo B)
  • 18:00 | Canadá vs. Qatar — Vancouver (Grupo B)

Viernes 19 de junio

  • 15:00 | EE.UU. vs. Australia — Seattle (Grupo D)
  • 18:00 | Escocia vs. Marruecos — Boston (Grupo C)

Sábado 20 de junio

  • 00:00 | Túnez vs. Japón — Monterrey (Grupo F)
  • 16:00 | Alemania vs. Costa de Marfil — Toronto (Grupo E)

Domingo 21 de junio

  • 12:00 | España vs. Arabia Saudita — Atlanta (Grupo H)
  • 15:00 | Bélgica vs. Irán — Los Ángeles (Grupo G)

Lunes 22 de junio

  • 13:00 | Argentina vs. Austria — Dallas (Grupo J)
  • 20:00 | Noruega vs. Senegal — New Jersey (Grupo I)

Martes 23 de junio

  • 13:00 | Portugal vs. Uzbekistán — Houston (Grupo K)
  • 16:00 | Inglaterra vs. Ghana — Boston (Grupo L)
  • 19:00 | Panamá vs. Croacia — Toronto (Grupo L)

Miércoles 24 de junio

  • 18:00 | Escocia vs. Brasil — Miami (Grupo C)
  • 21:00 | México vs. Chequia — Ciudad de México (Grupo A)

Jueves 25 de junio

  • 16:00 | Ecuador vs. Alemania — New Jersey (Grupo E)
  • 19:00 | Túnez vs. Países Bajos — Kansas (Grupo F)
  • 22:00 | Paraguay vs. Australia — San Francisco (Grupo D)

Viernes 26 de junio

  • 15:00 | Noruega vs. Francia — Boston (Grupo I)
  • 20:00 | Uruguay vs. España — Guadalajara (Grupo H)

Sábado 27 de junio

  • 19:30 | Colombia vs. Portugal — Miami (Grupo K)

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026?

La transmisión oficial del Mundial de Fútbol 2026 en Chile se dividirá entre la televisión abierta, el cable y las plataformas de streaming.

Eso sí, la totalidad de los 104 compromisos del evento deportivo se podrán seguir en exclusiva por el canal por cable DSports de DirecTV.

En el ámbito digital, la cobertura de los partidos por internet estará disponible mediante la aplicación DGO y por Paramount+. Si se tiene el plan premium de Disney+ también se podrá seguir una parte.

