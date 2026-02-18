;

VIDEO. “Me cuesta creer...”: reconocido tarotista entrega predicción sobre futuro de Yamila Reyna y Américo

En un nuevo episodio de “Hoy se Juega”, Álvaro Santi y Juan Andrés Salfate entregaron su vaticinio sobre esta relación.

Nicolás Lara Córdova

“Me cuesta creer...”: reconocido tarotista entrega predicción sobre futuro de Yamila Reyna y Américo

Tras una semana de darse a conocer el término de la relación entre Yamila Reyna y Américo, la polémica continúa.

En una reciente transmisión del programa “Hoy se Juega”, el tarotista Álvaro Santi y el presentador, Juan Andrés Salfate, hicieron un repaso sobre término de la relación entre los artistas.

Santi entregó su revelación sobre el futuro de esta relación a través de las cartas del tarot.

Me cuesta creer lo que estoy diciendo, estoy siendo muy honesto (...) puede que le de un poco más a esto. Es como consolidar algo o llegar a un acuerdo. Vamos a dar dos (cartas) más para ver cómo continuaría esto, a mi me cuesta creerlo pero ahí está”, comentó Álvaro Santi a Juan Andrés Salfate.

Según el tarotista en su predicción se adelantó que Yamila Reyna y Américo volverán, en un plazo que sorprendió a los panelistas.

“Sabes qué, voy a decir 10 semanas. Puede que en diez semanas haya algo nuevo. No necesariamente casados, este anillo si bien puede anunciar un matrimonio, también puede anunciar un regreso”, indicó Santi.

“Esto siempre lo dejo aproximado, el tema de los tiempos; es difícil anunciar. Podría ser que en diez semanas surja algo nuevo”, cerró.

