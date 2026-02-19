Ministro Elizalde cuestiona lentitud de Penco en entrega de ayudas y apunta a fallas en la gestión municipal

Durante su paso por Concepción, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó la creciente polémica por la demora en la asistencia a los afectados de Penco, la zona más golpeada por los incendios forestales de enero. El secretario de Estado respaldó los cuestionamientos previos de la ministra Antonia Orellana, quien acusó al municipio liderado por el alcalde Rodrigo Vera de incumplir obligaciones legales clave para el proceso de reconstrucción.

Pese a que el alcalde Vera se defendió argumentando que el Estado de Excepción simplificaba los trámites de demolición, Elizalde fue enfático en marcar una diferencia en la eficiencia de gestión. Según el ministro, “si vemos la situación de Concepción y de Tomé hay un avance proporcionalmente hablando muy superior al que se ha producido en Penco”.

Ayuda retenida y fallas técnicas

De acuerdo con la inspección realizada por el titular de Interior, los galpones municipales cuentan con un volumen significativo de ayuda proporcionada por Senapred, la cual no ha sido repartida con la fluidez necesaria. “Muchos vecinos me dicen que la ayuda no llega, pero Senapred la envió con mucha celeridad; lo que corresponde es que las autoridades municipales la distribuyan”, sentenció Elizalde.

Según los antecedentes entregados por el organismo técnico, se han detectado múltiples inconsistencias en la administración de Penco. Un oficio de Senapred da cuenta de errores en la documentación y fallas en la entrega de los kits de habitabilidad, lo que contrasta con el orden administrativo mostrado por otras alcaldías de la zona de catástrofe.

Diferencia entre técnica y política

Para el Ejecutivo, el nudo crítico en Penco radica en la distancia entre la demanda de vivienda informada por el municipio y la realidad de los damnificados en terreno. Elizalde subrayó que este conflicto no debe escalar a una disputa política, sino resolverse siguiendo estrictamente los procedimientos de Senapred.

El llamado final del ministro fue a la celeridad y a subsanar las observaciones administrativas a la brevedad. La autoridad recordó que la prioridad debe ser el bienestar de las familias que perdieron todo a mediados de enero, instando al municipio de Penco a corregir los errores en los informes de habitabilidad para desbloquear la llegada de soluciones definitivas a los sectores devastados.