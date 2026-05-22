¿No llegó tu devolución de renta? Las razones de la retención y cómo solucionarlo

La última semana de mayo se ha convertido, una vez más, en un periodo clave para miles de chilenos que esperan los últimos pagos de la Operación Renta 2026.

Con el abono programado para los días 27 y 29 de mayo, una cantidad importante de contribuyentes aún no ve reflejado su dinero ni conoce los motivos de esta situación.

Ante este escenario de incertidumbre, los expertos aclaran que una devolución retenida no significa necesariamente que la declaración haya sido rechazada de forma definitiva, sino que responde a diversos escenarios que cuentan con soluciones particulares.

La magnitud del problema quedó en evidencia desde el inicio del proceso. Según datos de Computrabajo, durante la primera fase de la Operación Renta se revisaron 1.063.066 declaraciones.

Si bien se autorizó la devolución al 93% de los contribuyentes, en términos de montos la realidad fue distinta: solo se aprobó el 77% de los más de $319 mil millones solicitados.

Esto se traduce en que, aproximadamente, 74.000 personas se quedaron sin su devolución de impuestos solo en esa primera etapa del proceso.

¿Por qué se puede retener el dinero?

Los análisis del proceso demuestran que existen múltiples factores que frenan el pago. Entre las razones más frecuentes de retención por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) figuran:

Deudas de pensión de alimentos.

Deudas por Crédito con Aval del Estado (CAE) o Crédito Universitario Solidario.

Retenciones solicitadas por instituciones de salud.

Declaraciones juradas informadas con inconsistencias o modificaciones realizadas con posterioridad a la presentación de la declaración de impuestos.

Errores en los datos bancarios digitados por el propio contribuyente.

A esto se suma un factor administrativo crucial: el desfase de información. Existen declaraciones juradas cuyo vencimiento para su presentación está fijado para el próximo 30 de junio, lo que significa que el SII aún tiene datos pendientes por procesar.

Esto genera inconsistencias temporales cuando los datos del contribuyente no calzan con los informados por un tercero, como un empleador o una institución financiera.

Identificar el motivo y actuar

Uno de los errores más habituales de la ciudadanía es adoptar una postura pasiva tras enviar el formulario. Ricardo Díaz Fernandoi, Contador Público y Auditor tributario de Recabarren, advierte sobre los riesgos de esta posición.

“Uno de los errores más comunes es asumir que si la declaración fue presentada, la devolución llegará sola, no hay que olvidar es corresponden a una solicitud de devolución la cual puede ser total o parcialmente retenida, dependiendo del tipo de observaciones o inconsistencias detectadas, lo que puede postergar el pago hasta junio o julio”, expone.

Frente a este escenario, la recomendación inmediata es el monitoreo activo. Los contribuyentes deben ingresar al portal del SII utilizando su clave personal o ClaveÚnica para revisar el estado de su declaración, la cual puede figurar como aceptada o presentar inconsistencias.

“Lo importante es monitorear el sitio web del SII dado que irán en los próximos reprocesos nuevas observaciones o eliminando algunas, considerando que existen declaraciones juradas cuyo vencimiento para su presentación es el 30 de junio próximo, y por ende, aún hay información que falta por procesar por parte del SII”, detalla Díaz Fernandoi.

El especialista de Recabarren enfatiza que, en muchos casos, el problema tiene una solución simple si se detecta a tiempo, por lo que la reacción rápida es fundamental.

“El mensaje es simple: si tu devolución no ha llegado, no asumas que es un retraso administrativo normal. Revisa tu estado en el SII hoy, identifica el motivo y actúa”, concluye.