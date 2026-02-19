¿La revancha de Cristiano Ronaldo? Revelan que Chile enfrentará a Portugal en la fecha FIFA de junio

Después de que Pablo Milad descartara el amistoso contra España, este jueves se dio a conocer que Portugal será finalmente el rival de Chile para la fecha FIFA de junio.

Según información de La Tercera, La Roja se medirá contra el combinado portugués el próximo 8 de junio, tres días antes del inicio del Mundial 2026.

Además, el medio citado señaló que la selección chilena cerró otro amistoso, frente a Arabia Saudita. Este compromiso fue pactado para el próximo 4 de junio.

La última vez que La Roja jugó ante Portugal

Chile y Portugal chocaron por última vez el 26 de junio del 2017, por las semifinales de la Copa Confederaciones.

En dicho encuentro, La Roja derrotó al equipo liderado por Cristiano Ronaldo en la tanda de penales. La gran figura del partido fue Claudio Bravo, quien atajó los tres lanzamientos que tuvieron los lusos. “CR7″ ni siquiera alcanzó a patear desde los dos pasos.